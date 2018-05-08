هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف فواز بن صالح السالم، الفائزين والفائزات بجائزة وزارة التعليم للتميز بدورتها التاسعة، مؤكداً أنهم لم يحصلوا على هذا التميز المميز ومن ضمن العشر الأوائل إلا بمنجزات تعليمية متميزة.وتطلع السالم بأن ينعكس هذا التميز على الميدان التعليمي، من خلال التطوير وإحداث نقلات نوعية تتناسب مع التطلعات البناءة لمستقبل تعليمي مبهر، وأن يساهم هذا الإنجاز بتحفيز الجميع للتميز في المجالات المختلفة بما يسهم بمشاركات لسنوات قادمة والصعود لمنصات التتويج.ومن جانبه، أوضح مدير مركز التميز خالد بن طايع البلوي، أن التميز سينعكس على مؤشرات الأداء في الأعوام القادمة، مما سيسهم في زيادة تحقيق جوائز التميز وكذلك جودة العمليات في إدارة التعليم.وحسب النتائج المسجلة باسم إدارة «تعليم الجوف» في جائزة التميز، جاءت أماني بنت تركي المفرج، وناهد بنت صالح السالم ضمن العشرة الأوائل في فئة المشرف التربوي المتميز، وهيا بنت تركي الحربي ضمن العشرة الأوائل في فئة المعلم المتميز، وفواز بن نايف العويضة قائد مدرسة العمرية الثانوية بسكاكا ضمن درجة التميز في فئة الإدارة والمدرسة المتميزة.