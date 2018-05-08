رأس أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس لجنة الحج بالمنطقة، في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم (الثلاثاء), اجتماع اللجنة التحضيري, الذي ناقش خلاله تقارير الجهات عن استعداداتها لموسم والحج بحضور وكيل الإمارة المكلف محمد بن سلطان بن جريس ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني وعدد من مديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة.وبحث الاجتماع استعدادات مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة، بحضور أعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية الخدمية والقطاعات الأمنية في المنطقة.وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية، أهمية تقديم أفضل الخدمات للحجاج، بما يكفل تأديتهم لعباداتهم في يسر وسكينة، وقال: إن العناية بشؤون الحج والعمرة تأتي في مقدمة اهتمام ورعاية الدولة، انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة وتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمتابعة المستمرة من وزير الداخلية على تقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر.ووجه أمير منطقة الحدود الشمالية جميع القطاعات الحكومية على الاستعداد وتسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن ومضاعفة الجهود.كما ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.