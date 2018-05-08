اختتم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب أعمال دورته الـ9 اليوم (الثلاثاء)، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، حيث أعد مشاريع القرارات المرفوعة لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الـ49 المقررة غدًا (الأربعاء)، للنظر في اعتمادها.وقال مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب المستشار فوزي الغويل في تصريح له عقب الختام، إن تنفيذي مجلس وزراء الاعلام العرب رحب بالخطة الإعلامية الدولية التي أقرتها القمة العربية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.وأشار إلى أن المكتب التنفيذي أكد أهمية دعم القضية الفلسطينية ودعوة وزارات الإعلام العربية أو الجهات المعنية للتأكيد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين.وأضاف الغويل أن الاجتماع دعا في توصياته وزارات الإعلام العربية لنقل ما يجري في الأراضي الفلسطينية ومنح الخبر الفلسطيني المساحة اللازمة حتى يطلع العالم على حقيقة دولة الاحتلال وممارساتها، وكذلك تسليط الضوء على جرائم الاحتلال بحق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية وانتهاكه للقوانين والشرائع الدولية.كما أكد المكتب التنفيذي في توصياته، تبادل المواد الإعلامية التي تبرز مركزية قضية فلسطين خصوصاً القدس، وكذلك تعزيز الإنتاج الإعلامي المشترك وتفعيل دور الجامعة في ذلك، والطلب من اتحاد إذاعات الدول العربية واتحاد وكالات الأنباء العربية مواصلة جهودها في تكثيف الأخبار المتعلقة بالقدس وممارسات دولة الاحتلال من خلال التبادل الإخباري مع الدول الأوروبية والإفريقية والآسيوية.ودعا المكتب مجددًا أجهزة الإعلام العربية لتعزيز البرامج والمشاريع الخاصة بدعم مدينة القدس المحتلة، وتخصيص برامج إعلامية حول مدينة القدس ومواطنيها، وكشف ما تتعرض له المدينة من أخطار التهويد.كما رحب المكتب بالمشاركة العربية كضيف شرف في «اليوبيل الذهبي» لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019، تأكيدًا على الدور الثقافي العربي الجماعي في خدمة العمل العربي المشترك.وأفاد الغويل بأن المكتب التنفيذي كلف الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد حملة إعلامية للخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، بالتعاون مع القطاعات المعنية بالأمانة العامة للجامعة العربية.وحول دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب وافق المكتب على تحديث الإستراتيجية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وبناء رؤية إعلامية استباقية ووقائية للتعامل مع هذه الظاهرة.كما وافق المكتب التنفيذي على إقامة مائدة مستديرة تحت عنوان «القدس في عيون الإعلام»، كشعار لجائزة التميز الإعلامي في الدورة الـ4 القادمة لـ«يوم الإعلام العربي 2019».وأوصى المكتب كذلك باختيار موضوع «دور الإعلام العربي في النهوض بالمجتمع وتكريس قيم العمل والنهضة»، الذي اقترحته المملكة المغربية كمحور فكري للدورة الـ49 لمجلس وزراء الإعلام العرب غدًا، مع الإبقاء أيضًا على موضوع «التوعية المجتمعية لمواجهة الفكر المتطرف والإرهاب» كمحور فكري للدورة.وفيما يتعلق بحقوق البث التلفزيوني للأحداث والبطولات الرياضية رفع المكتب مشروع قرار يؤكد ضمان حق المواطن العربي في متابعة الأحداث الرياضية الوطنية والعربية والدولية الكبرى التي تشارك فيها فرق أو منتخبات أو عناصر وطنية، عبر إشارة مفتوحة وغير مشفرة، أيًا كان مالك هذه الأحداث حصرية كانت أو غير حصرية، والتأكيد على حق المؤسسات الإعلامية الوطنية طلب البث التلفزيوني الأرضي داخل حدودها، ودعوة الجهات الدولية المالكة للحقوق الرياضية إلى احترام حق الجمهور في مشاهدة هذه الأحداث دون دفع مقابل مادي.كما أوصى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب باعتماد الخطة الإعلامية للعقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار.