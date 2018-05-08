استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير في جدة اليوم (الثلاثاء)، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية زامبيا جوزيف ملانجي.وعقدت جلسة مباحثات استعرض الجانبان خلالها العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية زامبيا.عقب ذلك، جرى توقيع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية زامبيا.حضر الاستقبال ومراسم توقيع الاتفاقية، وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور، ومدير عام الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية عبدالله الماضي.