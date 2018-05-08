قال مسؤولون أوروبيون إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران، وذلك بعد مساع حثيثة من جانبهم لإقناعه بأن الاتفاق أوقف الطموحات النووية الإيرانية.وقال دبلوماسي أوروبي كبير معني بالشأن الإيراني، إن مسؤولين أمريكيين أشاروا مساء أمس (الإثنين) إلى أن ترمب سينسحب من الاتفاق، لكن لم تتضح بعد شروط الانسحاب وما إذا كانت ستجري إعادة فرض العقوبات.وقال دبلوماسي غربي كبير إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي من الأطراف المشاركة في الاتفاق، تعمل بناء على افتراض خروج الولايات المتحدة منه، وذلك بعد اتصال في الأسبوع الماضي بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومسؤولين أوروبيين، قال فيه الوزير صراحة إن المحادثات الخاصة بإنقاذ الاتفاق لن تمضي قدماً.وقال الدبلوماسي: «لقد أوضح أن المسألة قد انتهت».وفهم مسؤولون أوروبيون أن ذلك يعني أن ترمب لن يجدد إعفاء إيران من العقوبات، وهو إجراء يعني فعلياً وأد الاتفاق.