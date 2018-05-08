استقبل وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق الأمير فيصل بن محمد بن سعد، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل.وهنأ الأمير فيصل بن محمد الدكتور عبدالله بافيل بمناسبه تعيينه في هذا المنصب، مؤكداً أهمية التعاون مع الجامعة فيما يخص الخدمات الاستشارية والتدريبية والاستفادة من الخبرات الاكاديمية والبحثية، لمزجها مع الأعمال الإدارية والميدانية التي تقوم بها الإمارة للحصول على نتائج إيجابية من شأنها تقديم خدمة ذات جودة عالية، وفق توجيهات وتطلعات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير عبدالله بن بندر، متمنياً لمدير جامعة أم القرى التوفيق والنجاح للمساهمة في تطوير البيئة التعليمية والأكاديمية بالجامعة.بدوره ثمن بافيل تهنئة الأمير فيصل بن محمد، مثنياً على توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة مكة المكرمة ونائبه، لتطوير البيئة التعليمية بما يحقق طموحات ورغبات أبناء المنطقة من خلال توفير البرامج الأكاديمية النوعية في شتى المجالات التي يحتاجها سوق العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.وبين أن الجامعة تقدم خدماتها التعليمية لما يربو على 110 آلاف شخص، بمقرها الرئيسي وفروعها بمحافظات الجموم والليث وأضم والقنفذة، منوهاً بدعم وزارة التعليم التي تعمل باهتمام على توفير البيئة الأكاديمية المتوائمة مع رؤى وتطلعات الحكومة الرشيدة للعملية التعليمية بالمملكة.