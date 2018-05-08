أصيب 12 شخصا ولقي آخر مصرعه نتيجة الحوادث التي وقعت اليوم (الثلاثاء) بالمدينة المنورة، أثناء موجة الغبار.



وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد السهلي أن الحادثة الأولى بين مركبات عدة في تمام الساعة 09:14 صباحا، نتج عنها 7 إصابات وحالة وفاة واحدة، فيما وقعت الحادثة الثانية في تمام الساعة 13:50 ظهرا، ونتج عنها حالتان، وتنوعت جميع الإصابات ما بين خطيرة ومتوسطة وبسيطة.

وأضاف: «وقعت الحادثة الثالثة في طريق المدينة - مهد الذهب الزراعي بالقرب من الضميرية الساعة 11:34 صباحا، ونتج عنها 3 إصابات متوسطة الخطورة».