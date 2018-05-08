تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بطيران التحالف العربي، اليوم (الثلاثاء) من تحرير مواقع جديدة غربي محافظة تعـز اليمنية.وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن الجيش اليمني تمكن من تحرير مفرق الوازعية ومصنعي الغنامي للبطاريات والمشولي للثلج، بعد معارك عنيفة تكبّدت خلالها مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.وأكد المصدر أن قوات الجيش اليمني باتت تضيق الخناق على المليشيا الانقلابية في مناطق العمري، وكهبوب، وموزع، فيما تواصل وحدات أخرى من قوات الجيش التقدم نحو منطقة البرح الصناعية ولا يفصلها عنها سوى 6 كيلو متر‏ات.