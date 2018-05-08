افتتح الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة المؤتمر الدولي الأول لأنسنة المدن، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، وجمع من المشاركين المحلين والدولين، وعدد من المسؤولين، وذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة طيبة.وأكد الأمير فيصل بن سلمان في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن المنطقة تجاوزت الجانب النظري في الأنسنة ووصلت إلى مرحلة الواقع الملموس من خلال مشروعات ذات ملامح عمرانية و اجتماعية و بيئة وثقافية تنفذها هيئة تطوير المدينة المنورة .وقال: إن لتطوير تلك المواقع بُعداً اقتصادياً واجتماعياً يمكن في إشراك أصحاب الأملاك الصغيرة في منظومة التنمية والتطوير وذلك باستثمارها بأشكال منفردة أو متضامنة ، و يتيح ذلك فرصاً عديدة للأعمال المتوسطة والصغيرة بما يُسهم في الاستدامة الاقتصادية و الاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المدينة المنورة .وأشار الأمير فيصل بن سلمان إلى أن الرسالة المحمدية التي أنطلقت من المدينة المنورة، ووضعت أُسس الحياة التي ترتكز على تقدير وتكريم الإنسان ووضعه في المنزلة الحقيقة ، ونظمت التعاملات الإنسانية بين سُكانها على مرِ العصور ، وتشكلت الهوية العمرانية المتميزة التي تُجسد ملامح الإرتباط الوثيق بين الإنسان و محيطه بصورة تفاعلية .وأبان الأمير فيصل بن سلمان : أن قيادة هذه البلاد تَشرف منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز- طيّب الله ثراه - ثم أبناءه البررة من بعده وصولاً إلى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - بتقديم الرعاية و الاهتمام بالحرمين الشريفين .ولفت إلى أن حرِص الدولة من خلال سعيها لإقامة مُدناً جديدة وتتوسع في العمران في المدن القائمة بمختلف مناطق المملكة، على المحافظة على الهوية العُمرانية لكل منطقة وبالأخص في المدينة المنورة عاصمة الإسلام الأولى .وشدد على أنه لا تناقض بين تطوير أوساط المُدن والأحياء القديمة والبناء الجديد مع المحافظة على الهوية المحلية و تعزيزها و تطويرها ، ملمحاً إلى أن الهوية لا تَعني الجمود أو الانحصار في مُفردات عُمرانية محدودة بل تتطلب الحفاظ على ما يُمكن من موروث ، والتعامل بمرونة في التكيف مع ما يُستجد من تطوير في مجالات الحياة ، وقال سموه : إن التحدي يكمُن في فهم مضامين الهوية والسماح بالتطوير ضمن ثوابتها بحيث تستوعب المستجدات وتستكمل مسيرة التطور التي بدأت منذ أكثر من 1400 عام .وأعرب الأمير فيصل بن سلمانعن ثقته بأن يُشكل المؤتمر الذي يعقد في المدينة المنورة بأبعادها التاريخية والحضارية و الإنسانية، ويحظى بمشاركة نخبة من العلماء و الخبراء و الباحثين في هذا المجال ، إنطلاقة فكرية جديدة تُسهم في بناء الإنسان و المكان في العالم أجمع .ووصف جلسات مؤتمر برنامج أنسنة المدينة المنورة بأنها ثرّية ومتعددة الجوانب بما يحافظ على النسيج الاجتماعي الذي تشكل عبر الزمنّ في الأحياء والشوارع المستهدفة ضمن مشروعات الأنسنة .ثم شاهد سمو أمير منطقة المدينة وسمو نائبه وعدد من أصحاب السمو والمعالي والفضيلة وضيوف الحفل عرضاً مرئياً عن أنسنة المدن من منظور عالمي .ثم ألقى الأمين العام لهيئة تطوير المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي ، كلمة رحب فيها بسمو أمير المنطقة راعي الحفل والضيوف والمشاركين في المؤتمر ، وقال : حَظِيَت المدينةُ المنوَّرةُ بالعناية والاهتمام منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيّب الله ثراه - وتحظى المدينة اليوم باهتمامٍ خاصٍّ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمانَ بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وامتدَّ ذلك الاهتمامُ إلى سموِّ الأميرِ فيصلَ بنِ سلمانِ بن عبد العزيز، الذي جعل الأنْسَنَةَ رُوحَ برامجِ تطوير المدينة المنوَّرة مؤمناً بالآثارِ الاجتماعيَّةِ والاقتصاديَّةِ والفكريَّةِ المرجوَّة من البرنامج فكان بحمد الله بعض ما أراد و ظل المزيد مطلوباً .وأضاف البليهشي : جاءت فكرةُ عقدِ هذا المؤتمر الذي حَظِيَ بموافقةِ خادم الحرمين الشريفين كبادرةٍ من سموِّ الأمير فيصل بن سلمانَ، للتعرُّفِ على مافي العالم الأوسع من مجالاتٍ ومستجدَّات في مجال أَنْسَنَةِ المـُدُن وليضعَ أمام العالم ما تمَّ من مشروعاتٍ في أنسنة المدينة المنوَّرة ، لافتاً إلى أن المؤتمر الذي ينعقد في المدينة المنورة جاء بالتزامن مع الإعلان عن برنامج جودة الحياة كأحد برامج رؤية المملكة 2030 .وأوضح البليهشي : أن الأمير فيصل بن سلمان جعل الأنسنة روحا تمثلت في برامج تطوير المدينة المنورة.تلا ذا عرضٌ مرئي سلّط من خلاله الضوء عن أنسنة المدينة المنورة بعنوان " رؤية و طموح " ، ليروي جانب من المشروعات التطورية التي تتحمور حول خدمة الإنسان و إسعادة في المدينة المنورة .ثم ألقى مدير شبكة أبحاث مستقبل الأماكن العامة بأستكهولم والمدير التنفيذي لمؤسسة سوستايسس الدكتور مايكل ميهافي ، كلمة قال فيها : نعيش في وقت استثنائي، يعد بالتأكيد واحدا من التحديات غير المسبوقة ، إن علومنا وتقنياتنا ومنحنا الدراسية تجسد الثروات المتراكمة خلال قرون التقدم البشري ، ومع ذلك فإن وقتنا هذا له قصوره أيضا ومخاطره والتزاماته. فنحن حتما نواجه ببطء تحدياً كبيراً وهو التحول عن النموذج الصناعي القديم للتنمية، نحو نموذج أكثر ديمومة للتنمية البشرية والثقافات البشرية ورفاهية الإنسان. في هذه اللحظة، نحن جميعًا نجاهد لفهم مسؤولياتنا الفردية والجماعية، والتصرف بناءً على هذا المفهوم.وأضاف : يبدو أن المدن، وأيضا البلدات والضواحي الصغيرة، ستلعب دورًا محورياُ في المدن والبلدات التي نعيش فيها، نحن الآن نسعى أكثر فأكثر خلف الفرص حيث ننشدها ونخلقها، ونستهلك الموارد، ومن ثم فإننا نلحق الضرر بالبيئة الطبيعية التي نعتمد عليها جميعًا.و أشار خلال حديثه عن الاستدامة والاستمرارية التي هي هدف أساسي للعديد من الاتفاقات الدولية التاريخية، بما فيها أهداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس للمناخ والخطة الحضرية الجديدة.وقال : يجب علينا أيضا أن نسأل ما الذي نريد أن نستديمه ، ومن المؤكد أن مجرد استخدام " أدوات الاستدامة" الجديدة في بعض الدول لن يكون كافياً ، وتابع : تمنحنا العلوم تقديرا وإكبارا جديدا لدروس الاستدامة المتجسدة في أماكن التاريخ البشري التي استدامت عبر الزمان.وتحدث ميهافي عن تجربة هيئة تطوير المدينة المنورة قائلاً : يمكننا بالتأكيد أن نرى هنا أمثلة عليها في التراث الرائع للمدينة المنورة، وفي المملكة العربية السعودية على نطاق أوسع. هذه المباني والأماكن هي خزينة حية من الأنماط الناجحة، ونوع من "الحمض النووي للمكان". ومن هذه الدروس ، ومن دروس أخرى، يجب أن نتعلم إعادة إحياء مدن وبلدات أفضل وأكثر إنصافًا، تتسم بالثبات والجمال، تمامًا مثل الإنسان.كما كرم أمير المنطقة في نهاية الحفل الرعاة و المشاركين في جلسات المؤتمر التي تتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .