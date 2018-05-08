عبّر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، الشيخ شخبوط آل نهيان عن تقديره لما اطلع عليه من نهضة شاملة تشهدها جامعة الجوف في شتى المجالات الإنشائية والعلمية والأكاديمية والإدارية، راجياً للجامعة مزيداً من التقدم والازدهار.

جاء ذلك أثناء زيارته للجامعة حيث التقى مدير الجامعة الدكتور إسماعيل البشري، الذي استعرض للسفير لمحة عن نشأة ومنجزات الجامعة وخططها المستقبلية المتوافقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وما تحقق في الوقت الراهن من منجزات شاملة بالجامعة.

وكان مدير الجامعة قد أطلع سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة على مجسم المدينة الجامعية بالجوف، ثم اصطحبه في جولة على مشروعاتها، وتسلم الشيخ شخبوط آل نهيان هدية تذكارية من مدير الجامعة.