نظم مكتب الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالبوسنة والهرسك - التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد-، دورة علمية لمسلمي أوربا الشرقية قدمها المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري بفندق كلاك ريجنسي بسراييفو في إطار برنامج زيارته الحالية البوسنة والهرسك.وشرح الدكتور الشثري خلال الدورة كتاب الصيام من كتاب تحفة الفقهاء والأحكام المتعلقة بالباب، حيث حظيت بمشاركة جمع من طلبة العلم وأئمة المساجد والخطباء من دول البلقان مثل (البوسنة والهرسك ، والجبل الأسود ، وتركيا ، وصربيا ، وكرواتيا ، وألبانيا ، وكوسفا ، ومقدونيا ) وغيرها.وتأتي هذه الدورة في إطار البرنامج العلمي الذي تقدمه الملحقية سنوياً قبل شهر رمضان بالتنسيق مع العلماء والدعاة وطلبة العلم بهدف زيادة الوعي بأحكام الصيام, إلى جانب تأكيدها لدور الملحقيات الدينية في نشر قيم وتعاليم الإسلام للمسلمين في العالم انطلاقا من الدور الريادي للمملكة العربية لسعودية في خدمة الإسلام والمسلمين.من جانب آخر زار الدكتور سعد الشثري المدرسة الثانوية الغازي خسرو بك, وتجول بإرجاء المدرسة واستمع إلى شرح عن تاريخها والمراحل الدراسية فيها، كما شهد حفل تخريج الدفعة 538 من طلابها البالغ عددهم 160 طالب وطالبة.كما زار الدكتور الشثري مكتبة الغازي خسرو بك التاريخية واستقبله عدد من المسؤولين بالمكتبة والمشيخة الإسلامية، حيث تجول في المكتبة وتعرف على أقسامها ومرافقها والمخطوطات الإسلامية النادرة فيها وأبرز الكتب العلمية والخدمات التي تقدمها لرواد المعرفة وطلبة العلم، مشيداً بالمكتبة التي وصفها بالمرجع المهم للمورث الثقافي والحضاري لقاصدي البوسنة والهرسك.رافقه خلال الزيارتين سفير خاد الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك الأستاذ هاني بن عبدالله مؤمنة، والملحق الديني بالسفارة الشيخ عبدالمجيد الغيث، ومدير مركز الملك فهد الثقافي بالإنابة بندر بن راشد الكليب، والوفد المرافق له.