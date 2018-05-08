استقبل مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان بمقر المجلس في الرياض اليوم، وفد أعضاء البرلمان الهولندي برئاسة السيد جول فوردويند في إطار زيارتهم الحالية للمملكة.وفي مستهل اللقاء رحب معالي مساعد رئيس مجلس الشورى بوفد البرلمان الهولندي, مؤكداً عمق العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة هولندا في مختلف المجالات.كما أكد حرص مجلس الشورى على تعزيز هذه العلاقة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.وقدم الدكتور يحيى الصمعان خلال اللقاء نبذة عن مجلس الشورى وآلية اختيار أعضائه, بالإضافة إلى عمله ولجانه المتخصصة وعضويته في الاتحادات الدولية والقارية .وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن العلاقات السياسية بين المملكة وهولندا متميزة, إلا أن هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي والتجاري بحاجة إلى الدعم ، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار حجم التبادل التجاري بين الدولتين، وحجم الاستثمارات الهولندية في المملكة .وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن رؤية المملكة 2030، تعمل على مناخ جاذب للاستثمارات وتقدم فرصاً للمستثمرين الهولنديين، خاصة وأن بعض الشركات الهولندية الكبيرة تمتلك خبرة من خلال عملها في المملكة ومساهمتها في إنجاز بعض المشاريع الكبيرة .وأكد أن المملكة تسعى من خلال رؤية المملكة 2030 إلى تحقيق نمو اقتصادي يعمل على إيجاد مصادر بديلة للدخل الوطني وتعزيز الفرص الاقتصادية الطموحة التي تهتم بأجيال الحاضر والمستقبل. وبين معاليه أن رؤية المملكة 2030 لا تقتصر على تحقيق تحول في المجال الاقتصادي فحسب , بل ستشهد المملكة خلالها - بمشيئة الله - تحولاً على المستوى الاجتماعي بما يحقق للمواطن مزيداً من الرفاهية وللوطن التقدم والازدهار.وأشار إلى ما حققته المرأة السعودية من تقدم في مجالات عدة بوأها مناصب عليا مما أهلها للمشاركة في صنع القرار الوطني، حيث تشارك المرأة اليوم في كافة مناحي الحياة وهذا الأمر أصبح واقعاً ملموساً ومن ذلك دخول المرأة عضواً في مجلس الشورى بنسبة لا تقل عن 20% من إجمالي أعضاء المجلس .وبين معاليه مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه مختلف قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ، لافتاً الانتباه إلى ما يقوم به النظام الإيراني من تدخل سافر في شؤون بعض الدول العربية، إضافة إلى تاريخه الطويل في دعم الإرهاب وزعزعة الأمن في دول المنطقة من خلال دعم الميليشيات المسلحة الخارجة على القانون الدولي.وأشار إلى ما تقوم به قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة من جهود لإعادة الشرعية للجمهورية اليمنية ونصرة الشعب اليمني على ميليشيات الحوثي التي انقلبت على الشرعية، واستولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، مؤكداً أن تدخل قوات التحالف في اليمن جاء وفق القانون الدولي واستجابة لنداء الرئيس الشرعي لليمن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي .من جانبهم, عبر أعضاء البرلمان الهولندي عن سعادتهم بزيارة المملكة العربية السعودية وزيارة مجلس الشورى والتعرف عن قرب على عمله .وأكدوا أن مثل هذه الزيارات المتبادلة ستعزز التعاون والعمل المشترك بين مجلس الشورى والبرلمان الهولندي .وجرى خلال الاستقبال, استعرض علاقات التعاون بين المملكة العربية السعودية ومملكة هولندا ، كما جرى استعراض العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الهولندي وأهمية تفعيل دور لجنتي الصداقة في مجلس الشورى والبرلمان الهولندي لما لهما من دور في استكشاف آفاق أوسع لعلاقات التعاون بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.حضر اللقاء عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودي الهولندية في مجلس الشورى الدكتور عبدالمحسن بن عبدالله آل الشيخ، وعضو مجلس الشورى الدكتورة فوزية أبا الخيل ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا عبدالعزيز بن عبدالله أبو حيمد، وسفير مملكة هولندا لدى المملكة يوست رينتشيس.