حذر وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي اليوم (الثلاثاء) من تداعيات خطيرة وسباق تسلح محتمل في الشرق الأوسط ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.وتحدث الصفدي في ألمانيا قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ما إذا كان سينسحب من الاتفاق النووي مع إيران أم سيعمل مع حلفائه الأوروبيين الذين يقولون إن الاتفاق نجح في كبح طموحات إيران النووية.وقال الصفدي إنه ليس على علم بالقرار الذي سيتخذه الرئيس الأمريكي لكنه حث على مواصلة المناقشة والحوار مع إيران، رغم ما وصفها بأنها مخاوف واسعة النطاق في الدول العربية من تدخل إيران في المنطقة.من جهة ثانية، قال نائب جمهوري يتولى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي اليوم، إن الولايات المتحدة ينبغي أن تواصل إصلاح العيوب في الاتفاق النووي الإيراني وتنفذه لا أن تنسحب منه.وفي تصريحات قبل ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موقفه من الاتفاق، قال النائب إد رويس، أن التخلي عن الاتفاق لن يستعيد النقود التي أرسلت إلى الحكومة الإيرانية ولن يلهب حماس الحلفاء للتصدي لأنشطة إيران الخطيرة.وأضاف في بيان أعده لجلسة بشأن إيران: «في الحقيقة أخشى أن يتسبب الانسحاب في انتكاسة لهذه الجهود».