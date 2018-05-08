افتتح أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي اليوم، ورشة عمل تحت عنوان «مستقبل المدن السعودية»، ‏بالتعاون مع وزارة الشئون البلدية والقروية وبالشراكة مع برنامج مستقبل المدن السعودية، ومشاركة عدد من خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمستوطنات البشرية، والتي تعقد على مدى يومين، بحضور مدراء الإدارات المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من الجنسين.

ورحب أمين الجوف بحضور برنامج مستقبل المدن السعودية، والذي يعقد في منطقة الجوف بمشاركة الجهات من القطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي والتي يطمح المشاركون فيها لمناقشة أهم القضايا لوضع الرؤية الحضرية والعمرانية الشاملة لمدينة سكاكا.

وأكد المهندس الغامدي أنه استجابة للتحديات الحضرية التي نشأت عن النمو السريع ودعما لاستراتيجية المملكة العمرانية والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة ومدنها، فقد قامت وزارة الشئون البلدية والقروية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بتنفيذ برنامج «مستقبل المدن السعودية» بهدف تحقيق التحضر المستدام.

وبين أن هذه الورشة تشتمل على مجموعة من المحاور أهمها التعريف بالمؤشرات الحضرية، نظم دعم القرار، النمو العمراني، الاستدامة، وكيفية تطبيق المؤشرات في المملكة العربية السعودية من خلال عرض تجارب عالمية وحالات دراسية في تطبيق المؤشرات الحضرية، والتي يعقبها مجموعة من الاجتماعات وورش العمل المصغرة واللقاءات، التي ستركز على تقديم المعلومات والدعم لبرنامج مستقبل المدن السعودية فيما يتعلق بمدينة سكاكا كأحد المدن المستهدفة بالبرنامج.

من جهته، قدم مدير عام إدارة الدراسات والأبحاث بوزارة الشئون البلدية والقروية الدكتور خالد النفاعي، شكره لأمين منطقة الجوف على التجهيزات والإعداد المميز لهذه الورشة، مؤكدا أن تنظيم هذه الورشة يأتي من خلال حرص الأمانة على تسليط الضوء على كل ما هو جديد والاطلاع على الأنظمة الهندسية والمؤشرات ومناقشتها بأساليب علمية لدراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها، ومن أجل الارتقاء بمستوى الخدمات والعمل على انجاح التواصل بين الجهات ذات العلاقة بما يساهم في تطوير الإجراءات.

بعد ذلك بدأ طرح أوراق العمل المشاركة في الورشة والتي تضمنت الأجندة الحضرية الجديدة والمبادئ الإرشادية والتوجيهية الدولية للأمم المتحدة لتنمية المستدامة، بهدف زيارة الوعي وتبادل مفاهيم المبادئ الإرشادية والتوجيهية، إلى جانب ربط المبادئ الإرشادية والتوجيهية والأجندة الحضرية الجديدة بأهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، ومناقشة عدد من المواضيع، إذ شملت مقدمة موئل الأمم المتحدة وأهداف ورشة العمل والتوقعات، وشبكات الطرق على النطاق الإقليمي والاقتصادي والديناميات المكانية والحركية والتركيبة السكانية، وشبكة الطرق وسهولة الوصول والتنقل، كما شملت التحليل المؤسسي والقانوني والمالي، وتطرقت الجلسات إلى الاستجابة للتخطيط والتصميم والاستجابة القانونية والحوكمة المالية والاقتصادية.

كما تتضمن الورشة جلسة عمل خاصة بالمشاركات من النساء تحت عنوان «المدينة والمرأة» متخصصة برؤية المرأة للمدينة وطموحاتهن منها.