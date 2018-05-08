وجّهت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بإلزام مقاولي النظافة التقيد بشروط ومواصفات عقود مشروعات نظافة المدن والأنظمة والتعليمات المتعلقة بوسائل النقل الآمنة، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة العاملين لديهم.وشددت على جميع الأمانات والبلديات التابعة لها بمتابعة المقاولين للتأكد من التزامهم بالعقود الموقعة معهم، وتطبيق بنود الشروط والمواصفات في حالة أي مخالفة كالقيام بنقل عمال النظافة بوسائل نقل غير مناسبة لا تتوفر فيها عوامل الأمن والسلامة.كما أكدت الوزارة أن هذه التعليمات تأتي في إطار حرصها على توفير بيئة عمل صحية لجميع العاملين في القطاع البلدي وخصوصاً عمال النظافة الذين يبذلون جهوداً كبيرة لنظافة جميع مدن وقرى ومراكز المملكة، مشيرة إلى أن الشروط والمواصفات الموحدة لمشروعات نظافة المدن تلزم المتقدمين لمنافسات هذه المشروعات بما يحفظ حقوق عمال النظافة ومن ذلك توفير البيئة المناسبة للعمل.وأشارت إلى العديد من الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الوزارة لأمن وسلامة عمال النظافة، منها توجيه الإدارات المختصة بمراقبة شركات النظافة، وعدم تشغيل العمال تحت أشعة الشمس في المدة الزمنية التي تعلن عنها وزارة العمل، ومبادرات توفير مظلات لهؤلاء العمال تقيهم الظروف المناخية مثل الأمطار وارتفاع درجة حرارة الجو, وتوفير الملابس الخاصة لهم, واستخدام وسائل الأمن والسلامة أثناء أوقات عملهم.