افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل بالنيابة المهندس عدنان بن عايش العلوني، اليوم، مركز التعليم الإلكتروني بكلية الجبيل الصناعية، الذي يتماشى مع أهداف برنامج التحوّل الوطني للهيئة الملكية للجبيل وينبع بتطوير مخرجات التعليم، وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة، إضافة إلى تزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لموائمة احتياجات سوق العمل المستقبلية، حيث قام المهندس العلوني بجولة داخل المركز ثم شاهد عرضاً مرئياً عن أهداف المركز ورؤيته ورسالته.وأوضح مدير عام قطاع الكليات والمعاهد الدكتور علي بن حسن عسيري أن إنشاء المركز جاء تماشيًا مع توجه الدولة بإنشاء مركز وطني للتعليم الإلكتروني لتحقيق أهداف برنامج التحوّل الوطني للهيئة الملكية للجبيل وينبع من خلال تطوير مخرجات التعليم وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة، لافتا إلى أن المركز يهتم بدعم عملية التعليم والتعلم وتسهيل الاتصال والتعاون والمشاركة بين أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب بتعريفهم بأحدث أنماط التعليم باستخدام التقنية، ودعم رسالة ومفهوم التعلم الإلكتروني والتعليم المدمج بتقديم نموذج تعليمي مرن ومتميز لكافة أفراد المجتمع.وأشار الدكتور عسيري إلى أن المركز سيقوم بعمل العديد من الشراكات مع الجامعات العالمية الرائدة في هذا المجال لتجويد برامج التعليم الإلكتروني الوطنية والعالمية ودعم الإبداع والريادة، حيث يستهدف المركز جميع منسوبي قطاع الكليات والمعاهد وإدارات الهيئة الملكية المختلفة وأفراد المجتمع كافة.ويهدف مركز التعليم الإلكتروني إلى التحول نحو التعليم الرقمي لدعم تقدم الطالب والمعلم، وتوظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات لرفع كفاية العملية التعليمية والتدريبية بجميع أنماطها، ودعم عملية التعليم والتعلم، وتسهيل الاتصال والتعاون والمشاركة بين أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب، وتعريف أعضاء الهيئة التدريسية بأحدث انماط التعليم باستخدام التقنية، ودعم رسالة ومفهوم التعلم الإلكتروني والتعليم المدمج بتقديم نموذج تعليم مرن ومتميز، ودعم مهارات التعلم الذاتي مدى الحياة لكافة أفراد المجتمع، والالتزام بضوابط جودة برامج التعليم الإلكتروني الوطنية والعالمية، ودعم الإبداع و الريادة و المساعدة في إيجاد البيئة المناسبة له، بالإضافة إلى الشراكة مع الجامعات العالمية الرائدة.