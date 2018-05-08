واس (الرياض)دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض شاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية إلى تحديث بياناتهم وتسجيل رغبات النقل الداخلي عبر موقع الإدارة الإلكتروني "بوابة الرياض التعليمية" (www.riyadhedu.gov.sa) للعام الدراسي 1438هـ/ 1439هـ حتى الثاني من شهر رمضان المبارك.
وأوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية حمدان العمري أن تحديث البيانات وإدخال الرغبات وإجراءات الحركة خدمة إلكترونية لا تتطلب مراجعة، وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالحركة، للإداريين (teacher_support riyadhedu.gov.sa) وللإداريات (fteacher_support riyadhedu.gov.sa).
وبيّن العمري أنّ حركة النقل متاحة لجميع الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس ومعاهد التربية الخاصة داخل الرياض والمحافظات التابعة لها، مؤكدًا أنها تأتي في إطار سعي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض إلى توفير مناخ تربوي ملائم، وحرصًا منها على راحة جميع العاملين في الميدان التربوي، وتحقيق الاستقرار، وتهيئة فرص تنقلات الإداريين ليكون معينًا لهم على أداء رسالتهم.
وأهاب مساعد المدير العام بجميع راغبي النقل باتباع الخطوات الإجرائية لتحديث بياناتهم وإجراءات وضوابط حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية، مشددًا على أنّه سيتم استبعاد طلبات الغائبين بدون عذر (15) يومًا فأكثر، ومن كانت درجة الأداء الوظيفي له في العام السابق أقل من (60 من 100) أو ما يعادلها، ومن كانت حالة العمل على (ليس على رأس العمل) في تاريخ 22/ 12/ 1439هـ، كالابتعاث والإيفاد للدراسة والتكليف الخارجي والإعارة لجهات خارج الوزارة والإجازة الاستثنائية بأنواعها، إضافة إلى عدم صحة البيانات الأساسية.