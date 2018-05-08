قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلاثاء إنها ستواصل العمل مع حلفاء بريطانيا لمعالجة أي قصور في الاتفاق النووي مع إيران لكن الحكومة البريطانية ترى أن من المهم الحفاظ عليه.وقال المتحدث للصحفيين «ما زلنا نرى أن من الصواب الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران كأفضل سبيل لتحييد خطر إيران مسلحة نوويا».وأضاف «نقر في الوقت نفسه بأن هناك مسائل لم يشملها الاتفاق نحتاج لمعالجتها ومنها الصواريخ الباليستية وما سيحدث عندما ينقضي أجل الاتفاق وأنشطة إيران التي تزعزع استقرار المنطقة».وأضاف «سنواصل العمل عن كثب مع الولايات المتحدة وشركائنا الأوروبيين بشأن كيفية التعامل مع التحديات التي تفرضها إيران بما في ذلك الموضوعات التي قد يشملها اتفاق جديد».