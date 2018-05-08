أنهت وزارة الخدمة المدنية ضمن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها للعام المالي الحالي 1440/1439، إعلانين وظيفيين حيث تم توجيه المرشحين من خلالها للجهات الحكومية لمباشرة أعمالهم وذلك من أصل أربعة إعلانات مدرجة في الخطة المعدة لذلك، حيث تم الانتهاء من إعلاني للوظائف الصحية، وللوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الادارية).من جهة أخرى، تستعد الوزارة من خلال ما تبقى من الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي 1440/1439 إلى طرح إعلانين وظيفيين، في النصف الأخير من شهر محرم المقبل، الأول للوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) في 1440/1/17 والثاني للوظائف الصحية في 1440/2/30 الذي سيكون آخر إعلانات هذه الخطة.يذكر أن خطة الإعلانات تعتمد على ما تزود به وزارة الخدمة المدنية من وظائف من قبل الجهات الحكومية، حسب الفترات المحددة في كل إعلان، ويحق للوزارة التعديل على مواعيد طرح الإعلانات الوظيفية أو إلغائها، أو إضافة إعلانات أخرى متى ما رأت مناسبة ذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية.