استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم (الثلاثاء)، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري.وجرى خلال الاستقبال مناقشة دور مجلس شؤون الأسرة الذي يأتي تعزيزاً للأسرة السعودية، ودورها في المجتمع والنهوض بها لتكون أسرة أكثر قوة، ترعى أبناءها وتلتزم بالقِيَم الدينية والأخلاقية والمُثُل العليا التي عُنِي بها الدين الإسلامي وبناء أسرة معرفية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.وناقش إستراتيجية مجلس شؤون الأسرة وإنشاء لجنة خاصة تخدم قضايا الأسرة، في منطقة الحدود الشمالية إلى جانب توحيد جهود القطاعات الحكومية كافة في ما يتعلق بقضايا الطفل والمرأة وكبار السن.كما دعا لتنفيذ مبادرات مجلس شؤون الأسرة في المنطقة، إضافة إلى عقد ورش عمل مجلس شؤون الأسرة والحملات التوعوية، مؤكداً أن رؤية المملكة 2030 مكنت المرأة السعودية من المشاركة في اتخاذ القرار، وتبوؤ مراكز قيادية في القطاعين العام والخاص، كما أسهمت في زيادة فرص عملها ومشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.من جانبها، أعربت الدكتورة التويجري عن شكرها وتقديرها لأمير منطقة الحدود الشمالية على حفاوة الاستقبال، مؤكدة أن توجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- في المملكة تركز على التنمية المستدامة وتمكين النساء والفتيات، وأن المملكة وضعت الأطر الوطنية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، كما يحرص المجلس على توسيع مشاركة المرأة في جميع مجالات التنمية لتثبت جدارتها وكفاءتها وقدرتها على أداء دورها.