أدّى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، عقب صلاة ظهر اليوم (الثلاثاء)، صلاة الميت على الشهيد الرقيب حسن بن أحمد بن عبدالله عسيري، بجامع العسكري في حي الفيصلية بمدينة نجران.ونقل أمير المنطقة تعازي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين لوالد وذوي الشهيد، داعياً المولى أن يتغمده بواسع رحمته وعميم مغفرته، وأن يتقبله من الشهداء، ويسكنه فسيح جناته.وأعرب أمير نجران عن فخر واعتزاز الجميع بما قدمه الشهيد في سبيل حفظ الدين والدفاع عن أرض الحرمين الشريفين، وفاء بما عاهد الله عليه في خدمة الدين ثم الملك والوطن بكل صدق وإخلاص.من جهته، عبّر والد الشهيد عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على تعازيهما ومواساتهما، ولأمير المنطقة على حضوره والصلاة عليه ونقله تعازي القيادة، مؤكداً أن استشهاد ابنه شرف في الدنيا، ورفعة في الآخرة إن شاء الله.