اعتمد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اللائحة التنظيمية لمجلس شباب المنطقة التي تتضمن تشكيل اللجنة الإشرافية العليا لتبدأ مهماتها، كما تتضمن تشكيل اللجنة التنفيذية وأمانه المجلس.ويهدف إنشاء مجلس شباب منطقة تبوك إلى إشراك الشباب في تحديد متطلباتهم، والإسهام في تنمية المنطقة، ودعم مبادرات الشباب، والإسهام في بناء جيل مبدع من قادة المستقبل يسهمون في دفع واستمرار مسيرة تقدم ازدهار الوطن.يذكر أن أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة قد وجه خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمجلس المنطقة للعام الحالي 1439 بتفعيل انطلاقة مجلس شباب وفتيات منطقة تبوك، كما وجه بسرعة انطلاق هذا المجلس وإنهاء التنظيمات واللوائح الخاصة بالمجلس.