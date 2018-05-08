التقى نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري اليوم (الثلاثاء)، في العاصمة المؤقتة عدن، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تزور اليمن حالياً.وجرى خلال اللقاء الاطلاع على الأنشطة التي تقوم بها اللجنة، ودورها الإنساني في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها اليمن نتيجة انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على السلطة الشرعية وما تسببت به من أوضاع مأساوية.وعبّر وزير الداخلية اليمني عن تعازيه للجنة في مقتل مسؤول برنامج الاحتجاز في الصليب الأحمر في اليمن حنا لحود أثناء أداء واجبه في محافظة تعز في الـ21 من أبريل الماضي برصاص مسلحين مجهولين، موكداً أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها الكامل في متابعة حيثيات الجريمة والوصول إلى مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم.واستنكر الوزير الميسري ما تقوم به ميليشيا الحوثي من عراقيل لمنع وصول المساعدات الغذائية للمتضررين جراء الحرب في مناطق النزاع التي مازالت تحت سيطرتها ونهب المساعدات وبيعها في الأسواق واستخدام أموالها للمجهود الحربي.واستعرضت اللجنة أعمالها وأنشطتها خلال الفترة الماضية التي نفذتها في المحافظات اليمنية المحررة وخططها وبرامجها المستقبلية وآلية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.