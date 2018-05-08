تدشن الخطوط السعودية غدا (الأربعاء)، أولى الرحلات المباشرة إلى وجهتها الموسمية الدولية الجديدة «إزمير» انطلاقاً من جدة بواقع أربع رحلات أسبوعياً، فيما سيتم اعتباراً من 10 يونيو المقبل تشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ليصبح التشغيل من المملكة يومياً طوال أيام الأسبوع خلال الفترة القادمة.وأنهت «السعودية» جميع الاستعدادات لتشغيل الرحلات المباشرة إلى «إزمير» حيث تمت جدولة ضمن شبكة رحلاتها الدولية إلى جانب تجهيز منصات الخدمة بمطار إزمير الدولي بالمتطلبات اللازمة المتمثلة في الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة الحديثة.وستغادر الرحلة الأولى رقم (SV251) مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عند الساعة (10:10) صباح غد (الأربعاء)، لتصل -بمشيئة الله- إلى إزمير عند الساعة (13:35) ظهراً بالتوقيت المحلي لإزمير، فيما تغادر رحلة العودة بالرقم (SV250) عند الساعة (15:05) ظهر يوم (الأربعاء) لتصل -بمشيئة الله- إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الساعة (18:30) مساءً بتوقيت المملكة، وسيتم تشغيل هذه الرحلات بطائرات من طراز إيرباص (A320) التي تبلغ سعتها المقعدية (116) مقعداً منها (20) مقعدا لدرجة رجال الأعمال و(96) مقعداً لدرجة الضيافة.وتأتي إستراتيجية التشغيل لمحطات دولية جديدة ضمن الأهداف الرئيسية للناقل الوطني وذلك وفق دراسات تسويقية وتشغيلية وفي سياق الاستخدام الأمثل للطائرات الجديدة التي تنضم تباعاً إلى المنظومة التشغيلية، كما أن الخطة التشغيلية للقطاع الدولي تحظى بالتطوير المستمر من أجل زيادة حصة «السعودية» من حركة السفر على هذا القطاع وبهدف تحقيق معدلات قياسية جديدة في نقل الضيوف من المسافرين والحجاج والمعتمرين.وتعد إزمير الوجهة الثالثة للخطوط السعودية في تركيا بعد كل من إسطنبول والعاصمة أنقرة كما أنها ثالث أكبر مدينة في تركيا من حيث عدد السكان حيث يقطن فيها ما يزيد على أربعة ملايين نسمة، وتقع على الساحل الغربي لتركيا على بحر إيجه، وتمتلك العديد من مناطق الجذب السياحية وتعد بوابة للمدن السياحية الأخرى مثل مرماريس وبودروم.