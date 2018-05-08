حقق مكتب العمل بالخرج، المركز الأول في مجال خدمة العملاء على مستوى مكاتب العمل بالمملكة في الفئة الثانية، وذلك للمرة الخامسة.وتوزعت معايير التقييم على ثلاثة محاور رئيسية هي: الانطباع العام عن المكتب، حيث يشمل نظافة المرافق، وتوفر أماكن الانتظار، وسهولة التواصل مع المسؤولين عند الحاجة، والمحور الثاني يتعلق بالخدمات المقدمة للعملاء، وتشمل استقبالهم في القسم المختص والموعد المحدد، وجودة الخدمة المقدمة، إضافة إلى توفر الأدلة والوثائق والمعلومات المتعلقة بها، فيما انحصر المحور الثالث في طريقة تقديم الخدمة من حيث سلوك الموظف وإلمامه بالخدمات المقدمة وحسن تصرفه عند تقديم الخدمات وتلقي الشكاوى والاقتراحات.ويُبنى هذا التقييم على الاستبيان الشهري الذي تعده وكالة خدمة العملاء في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقياس مدى رضا العملاء عن أداء مكاتب العمل بالمملكة، بهدف تطوير الخدمات المقدمة وتحسين الجودة.ويخدم مكتب العمل بالخرج الواقع في حي السلام بمدينة السيح مختلف المنشآت التجارية والصناعة في مدن ومراكز وقرى الخرج، والمحافظات الواقعة في نطاق خدماته.