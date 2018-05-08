تشارك المنظمة العربية للسياحة في الاجتماع الـ 44 للجنة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة السياحة العالمية والمزمع عقدها بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد أن المنظمة تلقت دعوة وزيرة السياحة المصرية الدكتورة رانيا المشاط للمشاركة في الاجتماع، موجها شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما يقدمه من دعم ورعاية لكافة القطاعات وخاصة القطاع السياحي.

وثمن الدكتور آل فهيد جهود وزيرة السياحة منذ تولت مهام وزارة السياحة وهي تسعى لتطوير وتنمية هذا القطاع بما يحقق أهداف تنمية مصر من خلال القطاع السياحي، مبينا أن احتضان مدينة شرم الشيخ «لؤلؤة السياحة العربية» لهذا الاجتماع يؤكد تطورها وامتلاكها لبنية تحتية تساهم في استقطاب السياحة العالمية والعربية.

وقال آل فهيد: "إن الاجتماع يشهد حضور وزراء السياحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسيناقش عدة موضوعات، منها تقرير الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية واتجاهات السياحة العالمية والإقليمية ورؤية الإدارة والأولويات وتنفيذ برنامج العمل والأنشطة الرئيسية المخطط لها والتقرير المالي والإداري، إضافة لمناقشة تقارير لجان منظمة السياحة العالمية فيما يتعلق بالسياحة والاستدامة والتنافسية والإحصاء.

وأضاف: «سيتبع الاجتماع عقد المؤتمر الإقليمي للمنظمة حول (تنمية رأس المال البشرى للسياحة)، والذي يحتوى على العديد من جلسات العمل تناقش على مدى يومين المواضيع ذات الاهتمام والعلاقة، حيث ستناقش الجلسة الأولى المخصصة للحوار الوزاري حول سياسات واستراتيجيات العمل من أجل خلق وظائف جيدة وشاملة في قطاع السياحة، وتناقش الجلسة الثانية تحديث دراسة منظمة السياحة العالمية حول سوق العمل في القطاع السياحي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018، وتركز الجلسة الأولى لفعاليات اليوم الثاني التي تُعقد بعنوان (دعم الوظائف الملائمة وسد الفجوة في المهارات بمجال السياحة)، على مناقشة الطرق التي يمكن من خلالها للمنظمات والمؤسسات السياحية جذب المواهب والاحتفاظ بها، والحلول المبتكرة المستخدمة في التعليم السياحي والتدريب على تطوير المهارات والأفكار المثبتة لتعزيز صناعة السياحة والتعاون التعليمي وتناقش الجلسة الثانية، بعنوان (تمكين النساء والشباب بهدف الاستفادة من المنافع الاقتصادية لنمو السياحة)، تناقش تمكين النساء والشباب من المشاركة في الاقتصاد السياحي من خلال التوظيف، وستتناول موضوعات أخرى مثل رفع الوعي وتغيير المفاهيم وجذب النساء والشباب لقطاع السياحة والاحتفاظ بهم وبناء القدرات».

وزاد: «تُعقد الجلسة الثالثة بعنوان (دعم المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة)، ويناقش المتحدثون فيها أفضل سبل دعم المشروعات، من خلال بناء القدرات المستهدفة والقضايا التنظيمية المتعلقة بالحوكمة، إضافة لكيفية خلق فرص اقتصادية لهذه المجموعات، ودعم الابتكار وريادة الأعمال ورفع الوعي بهذه الفرص».

الجدير بالذكر تأتي مشاركة المنظمة العربية للسياحة في هذا الاجتماع والمؤتمر لما يربط المنظمتين من تعاون مشترك ووثيق من خلال مجلس وزراء السياحة العرب.