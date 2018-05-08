تنظم الغرفة التجارية الصناعية بتبوك، غداً (الأربعاء)، ملتقى تعريفيا لبرامج التوطين للأنشطة المستهدفة لعام 1440، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وأوضحت الغرفة أن الملتقى يهدف إلى دعم جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توطين الأنشطة المستهدفة وقوامها 12 نشاطاً بداية عام 1440، وتعريف القطاع الخاص بالسياسات والأنشطة المستهدفة وآليات التوطين والبرامج والخدمات المقدمة من الجهات المشاركة لإنجاح التوطين، إضافة إلى إتاحة الفرصة لأصحاب المنشآت للتواصل مع مقدمي خدمات التدريب والتوظيف ومناقشة التجارب والخبرات في مجال التوطين.كما سيتم خلال الملتقى حصر ومعرفة احتياج القطاع الخاص من الكوادر الوطنية والتأهيل المناسب بحسب النشاط.وأشار إلى أن الملتقى يستهدف أصحاب المنشآت المستهدفة بالتوطين بداية عام 1440، وهم أصحاب محلات السيارات، والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة، وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي، ومحلات الأواني المنزلية، ومحلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الساعات والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار، والبناء، والسجاد، ومحلات الحلويات.ووجهت الغرفة الدعوة لرجال الأعمال وأصحاب المنشآت المستهدفة بالتوطين والمهتمين لحضور الملتقى، الذي سيسهم بمشيئة الله في التعريف ببرامج التوطين لتلك الأنشطة المستهدفة.