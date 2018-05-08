حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف جائزة التعليم للتميز فئة التميز الإداري في دورتها التاسعة لهذا العام والانتقال إلى مرحلة الإدارة المنجزة، كما حققت الإدارة كذلك 20 مراكز متقدمة في فئات الجائزة الأخرى ودرجة التميز.

وأوضحت أنه في فئة الإدارة والمدرسة المتميزة حققت الابتدائية 26 وقائدتها دلال عبدالله القحطاني وكذلك الابتدائية 81 وقائدتها عمره الطلحي على جائزة التميز ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة، كما حصلت المعلمة رانية المالكي على جائزة التعليم للتميز فئة المعلم المتميز، فيما حقق المشرف التربوي هلال الحارثي من مكتب التعليم بعشيرة جائزة التميز لهذا العام في فئة المشرف التربوي.

وفيما يتعلق بالحاصلين على درجة التميز، في فئة الطالب المتميز حقق الطالب سهم الحارثي من مدرسة طلائع المبدعين والطالبة طيف الحارثي ثانوية الصور، والطالبة لجين الشهري السابعة، والطالبة هيا الشريف الثانوية الخامسة، والطالبة أسيل بكري الثانوية 20 درجة التميز.

وفي فئة المرشد الطلابي حقق أحمد إبراهيم مدرسة الشافي الأهلية، وسميرة الغامدي متوسطة الخيزران، ونورة الحمياني الثانوية 34 درجة التميز، كما حقق المشرف التربوي محمد القثامي مكتب التعليم بالشمال والمشرفة التربوية وفاء الشهري مكتب تعليم غرب الطائف والمشرفة التربوية نادية الجودي مكتب تعليم غرب الطائف درجة التميز فئة المشرف التربوي والمشرفة المتميزة.

وحقق المعلم صلاح حمزة صفوة الطليعة الأهلية الثانوية، والمعلم شهاب الدين عبدالحكيم طلائع المبدعين، والمعلمة نسيم الطويرقي الثانوية 28 درجة التميز في فئة المعلم والمعلمة المتميزة، وفي فئة الإدارة والمدرسة المتميزة حققت مدرسة طلائع المبدعين والقائد عبدالرحمن بن حمود، وكذلك مدرسة الأندلس الأهلية والقائد عبدالعزيز الثبيتي درجة التميز في ذلك.

وبارك المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف محمد النفيعي لمنسوبي تعليم الطائف حصول الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة على جائزة التعليم للتميز فئة التميز الإداري في دورتها التاسعة وتحقيق مراكز متقدمة في فئات الجائزة الأخرى لهذا العام، مقدماً عظيم شكره وجل تقديره لمساعديه للشؤون التعليمية ومديري الإدارات والمكاتب وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات على ما بذلوه من جهود منذ بداية العام الدراسي تكللت بفضل من الله ثم بإتقان الأعمال بتحقيق تلك النتائج المشرفة في الجائزة.

وثمن النفيعي جهود فريق عمل الجائزة بالإدارة وما قاموا به من عمل مخلص كان ثمرته تحقيق التميز لهذا العام، لافتاً إلى أن ما لمسه بشكل مباشر من همم عالية في إنجاز جميع الأهداف التربوية يؤكد على التعاون المثمر للوصول إلى أعلى المراتب في الميدان التربوي، وحاثاُ الجميع على مواصلة العطاء ومضاعفة الجهود دوماً كما هو المعهود والمأمول منهم لتحقيق المزيد من التميز والإبداع ونشر ثقافة التميز في البيئة التربوية.

وأشار مدير تعليم محافظة الطائف إلى أن الإدارة العامة للتعليم سعت هذا العام على نشر ثقافة التميز والإبداع من خلال منهجية علمية ومعايير واضحة لتحفيز الميدان التعليمي والتربوي نحو الأداء المتميز وتشجيع الممارسات المتميزة والتفوق العلمي وتحقيق الجودة والاتقان في العمل بما يحقق رؤية المملكة 2030، مبيناً الأثر الإيجابي الذي ستحققه هذه النتائج في الارتقاء بمستوى الأداء، مؤكداً في الوقت ذاته حرص الإدارة على مواصلة الإبداع والتميز في الأعوام القادمة.