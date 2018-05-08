أخلت ‏فرق الدفاع المدني والشؤون الصحية بجده 72 نزيلا في مستشفى خاص بحي الجامعة، تعرض للحريق محدود بالدور الرابع، يرجح وفق التحقيقات ‏‏الأولية ‏من جراء تماس كهربائي.



‏أكد الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان لـ«عكاظ» بأن ‏فرق الصحة الدفاع المدني وإدارة المستشفى عمدت إلى استخدام أحد المساجد المجاورة بالمستشفى، ليكون نقطة تجمع وفرز ‏للحالات التي صنفت 11 حالة بأنها حرجة، وتم ‏نقلها إلى مستشفى شرق جدة عبر إسعاف ‏الهلال الأحمر وصحة جدة.