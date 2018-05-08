ابراهيم علوي (جدة) @i_waleeed22 (تصوير: فيصل مجرشي)
أخلت فرق الدفاع المدني والشؤون الصحية بجده 72 نزيلا في مستشفى خاص بحي الجامعة، تعرض للحريق محدود بالدور الرابع، يرجح وفق التحقيقات الأولية من جراء تماس كهربائي.
أكد الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان لـ«عكاظ» بأن فرق الصحة الدفاع المدني وإدارة المستشفى عمدت إلى استخدام أحد المساجد المجاورة بالمستشفى، ليكون نقطة تجمع وفرز للحالات التي صنفت 11 حالة بأنها حرجة، وتم نقلها إلى مستشفى شرق جدة عبر إسعاف الهلال الأحمر وصحة جدة.