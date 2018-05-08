نفذت الفرق الرقابية ببلدية الشرائع الفرعية بمكة المكرمة حملة رقابية على عدد من الأسواق، ومحلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والكافتيريات، ورصدت خلالها عددا من المخالفات تنوعت عقوباتها بين الإغلاق أو التغريم أو الإنذار.وأوضح رئيس قسم صحة البيئة ببلدية الشرائع بندر اللهيبي، أن هذه الجولات الرقابية تأتي من خلال حرص البلدية على تكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، والتصدي لأي مخالفات تهدد سلامة المستهلكين، خاصة خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن البلدية شكلت لجنة من قسم الأسواق وصحة البيئة لمتابعة أوضاع الأسواق الغذائية والتجارية، والتأكد من استيفائها للاشتراطات، وذلك بتوجيهات رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس فهد بن مرزوق البشري ومتابعته المستمرة، وبهدف القضاء على المخالفات وتهيئة الأجواء الصحية وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة.وقد نفذت البلدية أمس جولة تم خلالها ضبط العديد من المحلات المخالفة وإزالة المخالفات والبروزات الموجودة في المواقع، وتغريم أصحابها، وإغلاق عدد من المحلات، وكان من أبرز المخالفات التي تم رصدها أثناء الجولة تدني مستوى النظافة العامة للمحلات وتجهيزاتها، وتدني مستوى النظافة الشخصية للعمال وعرض المواد الغذائية بطرق غير صحية، وعدم التخلص من النفايات أولا بأول، وملاحظات في تجهيزات المباني وغير ذلك من المخالفات، وتمت مصادرة نحو 35 كيلوغراما من اللحوم والمواد الغذائية وإتلافها وفق الطرق الصحية.وأكد عدم التهاون عند ضبط أي مخالفة لتحقق الجولات هدفها المنشود في رفع المستوى الصحي، شاكراً كل من ساهم في الإبلاغ عن المحلات المخالفة على رقم طوارئ الأمانة «940»، والحسابات الرسمية فيم واقع التواصل الاجتماعي.