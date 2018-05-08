حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف جائزة التعليم للتميز في فئة التميز الإداري في دورتها التاسعة لهذا العام والانتقال إلى مرحلة الإدارة المنجزة، كما حققت الإدارة كذلك 20 مركزا متقدما في فئات الجائزة الأخرى ودرجة التميز.وشملت فروع الجائزة فئات الإدارة والمدرسة المتميزة، فئة المعلم المتميز، وفئة الطالب المتميز، وفئة المرشد الطلابي، والمشرفة التربوية، والمشرف التربوي، والمشرفة المتميزة، وفئة المعلم، والمعلمة المتميزة، إضافة إلى فئة الإدارة والمدرسة المتميزة.وبارك المدير العام للتعليم بالمحافظة محمد بن عامر النفيعي لمنسوبي تعليم الطائف حصول الإدارة على جائزة التعليم للتميز فئة التميز الإداري في دورتها التاسعة وتحقيق مراكز متقدمة في فئات الجائزة الأخرى لهذا العام.وثمن لفريق عمل الجائزة بالإدارة جهودهم وما قاموا به من عمل مخلص كان ثمرته تحقيق التميز لهذا العام، لافتاً إلى أن ما لمسه بشكل مباشر من همم عالية في إنجاز جميع الأهداف التربوية يؤكد على التعاون المثمر للوصول إلى أعلى المراتب في الميدان التربوي، حاثاً الجميع على مواصلة العطاء ومضاعفة الجهود دوماً كما هو المعهود والمأمول منهم لتحقيق المزيد من التميز والإبداع ونشر ثقافة التميز في البيئة التربوية.وأشار النفيعي إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف سعت هذا العام على نشر ثقافة التميز والإبداع من خلال منهجية علمية ومعايير واضحة لتحفيز الميدان التعليمي والتربوي نحو الأداء المتميز وتشجيع الممارسات المتميزة والتفوق العلمي وتحقيق الجودة والاتقان في العمل بما يحقق رؤية المملكة 2030.