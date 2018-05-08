أعلنت أمانة منطقة الجوف، أمس، فتح مظاريف الفرص الاستثمارية في مدينة سكاكا.



وأوضح مدير عام الاستثمارات بالأمانة صالح بن عبدالرحمن الشريدة، أن اللجنة المشكلة فتحت 24 فرصة استثمارية بحضور أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، وبحضور عدد من ممثلي المستثمرين المتقدمين للمزايدات، والتي اشتملت لأنشطة تجارية طويلة الأجل، مثل قصر افراح ونقطة ذبيح، إضافة إلى ملاعب رياضية ومواقع صراف آلي، وتأجير اللوحات الإعلانية، ومولات وورش صناعية وأكشاك، والعديد من الفرص المتنوعة، مؤكداً أنه يجري العمل حالياً على استكمال إجرءات الترسية كي يبدأ العمل بها ليستفيد أهالي المنطقة من خدماتها.



من جهته، أوضح أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، أن هذه الفرص الاستثمارية ضمن برنامج استثماري متكامل تطرحه الأمانة للعام الحالي يشمل جملة من الاستثمارات المعززة للخدمات البلدية، وذلك سعياً من الأمانة للتوسع في مشاريعها، وجذب المزيد من المستثمرين للمنطقة خلال الفترة المقبلة، في مواكبة مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول البلدي المنبثق عن برنامج التحول الوطني 2020.