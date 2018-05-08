رأس مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان أمس، الجلسة الثانية للجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل 1440/1439 «بنين وبنات».واستهل الاجتماع أمين إدارة التعليم محمد ناصر، باستعراض توصيات الجلسة السابقة، ومراحل تقييم جاهزية الإدارات المعنية، واستعراض آخر المستجدات.عقب ذلك تناول أعضاء اللجنة جهود الإدارات في مجال الاستعداد من خلال عدة محاور شملت المباني المدرسية، والتجهيزات المدرسية، وشؤون المعلمين، والتخطيط المدرسي، ووسائل النقل، والميزانيات التشغيلية للمدارس، وخدمات المدارس التقنية، والمقررات، ووسائل الأمن والسلامة في الميدان، وتدريب الكوادر التعليمية وتهيئتهم للعام الجديد، ومستجدات قبول الطلاب والطالبات.وأقرت اللجنة عددا من التوصيات، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من برنامج الاستعداد.من جهة ثانية، أطلق مكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين بعسير، مبادرة «البطاقات الخدمية للطلاب والطالبات»، لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة.وتُعد المبادرة جزءاً من جملة خدمات يقدمها المكتب للمشمولين برعايته، فضلاً عن إقامة اتفاقيات وشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص لتقديم الدعم العيني والامتيازات والتسهيلات للمستفيدين.يذكر أن المكتب قدم خلال الأسابيع الماضية برنامج لمراجعة المناهج التعليمية للطلاب والطالبات مدارس الذكر بخميس مشيط.