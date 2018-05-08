اتفقت تاكيدا فارما على شراء شركة شاير المدرجة في لندن مقابل 46 مليار إسترليني (62.42 مليار دولار) اليوم (الثلاثاء)، بعدما رفعت الشركة اليابانية المبلغ النقدي في عرضها إلى 30.33 مليار دولار لضمان الحصول على توصية بقبوله.وقالت الشركتان إنه بموجب الصفقة سيحصل المستثمرون في شاير على 30.33 مليار دولار نقدا إلى جانب 0.839 سهم جديد في تاكيدا أو1.683 سهم إيداع أمريكي لتاكيدا مقابل كل سهم.ويمتلك مساهمو شاير نحو نصف المجموعة الجديدة بعد الصفقة التي ستكون الأكبر في القطاع منذ عام 2000 إذا وافق عليها المساهمون.