أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، إطلاق سراح جندي أدين بقتل فلسطيني جريح، بعد انتهاء مدة عقوبته البالغة تسعة أشهر.وقضت المحكمة في البداية على أيلور عزريا، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، بالسجن 18 شهرا لقتله الفلسطيني عبدالفتاح الشريف، برصاصة في الرأس، بينما كان الأخير ممددا أرضا، ومصابا بجروح خطرة، من دون أن يشكل خطرا ظاهرا، بعد تنفيذه هجوما بسكين على جنود إسرائيليين.وخفض رئيس أركان القوات المسلحة غادي ايزنكوت، بعدها العقوبة بأربعة أشهر في مارس قبل أن تأمر لجنة أخرى بخفض جديد للعقوبة.وصرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه «يمكنني التأكيد أنه تم الإفراج عنه». وكان الجيش أعلن سابقا أن موعد إطلاق سراح عزريا سيكون في العاشر من مايو الجاري، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية أوردت أن الموعد تم تقريبه ليتمكن عزريا من حضور زفاف شقيقه.وبدأ عزريا، الذي كان يبلغ 19 عاما، عند قتله الشريف، بقضاء عقوبته في 9 أغسطس 2017.وصور ناشط عزريا وهو يطلق رصاصة على رأس الشريف في مدينة الخليل، وانتشر شريط الفيديو بشكل واسع على الإنترنت، وعرضته قنوات التلفزيون الإسرائيلية الخاصة والحكومية.