استقرت أسعار الذهب اليوم (الثلاثاء) مع استمرار الدولار قرب أعلى مستوياته للعام 2018 بفعل القوة النسبية للاقتصاد الأمريكي.



وفي الساعة 6:35 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا نحو 0.1% عند 1313.20 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن أغلق على انخفاض طفيف في الجلسة السابقة.



واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم يونيو دون تغير عند 1314.10 دولار للأوقية.



وحوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في أربعة أشهر مواصلا تلقي الدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتوقعات متفائلة للاقتصاد الأمريكي.



وزادت الفضة 0.2% في المعاملات الفورية إلى 16.48 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.2% أيضا إلى 909.65 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 25 أبريل في الجلسة السابقة.



وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 969 دولارا بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 27 أبريل أمس الاثنين.