ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم (الثلاثاء) بفضل صعود أسهم البنوك وارتفع سهم تاكيدا للأدوية قبل أنباء عن اتفاق لشراء شاير المدرجة في لندن بمبلغ 62.42 مليار دولار.وزاد نيكي 0.2% مسجلا 22508.69 نقطة.وأعلنت تاكيدا للأدوية وشاير صفقة الاستحواذ بعد إغلاق بورصة طوكيو وستكون في صورة مبالغ نقدية وأسهم.وخلال التداولات ارتفع سهم تاكيدا 4% وكان ثالث أكثر الأسهم تداولا مع توقع المستثمرين إعلانا رسميا للصفقة.وزاد الاقبال على أسهم البنوك وصعد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية 0.9% ومجموعة ميزوهو المالية 0.6%.وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% إلى 1779.82 نقطة.