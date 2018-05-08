وافق وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على إقامة منتدى المعلمين الدولي خلال الفترة 16 - 1439/12/18.وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي عبر حسابه في «تويتر» أن التسجيل في المنتدى سيبدأ اليوم لجميع المعلمين والمعلمات على نظام الخدمة الذاتية في نظام فارس sshr.moe.gov.sa.وأضاف العصيمي: «يأتي منتدى المعلمين الدولي ضمن توجه الوزارة نحو التطوير المهني النوعي للمعلمين والمعلمات، حيث يشارك في المنتدى خبراء تربويون ممارسون من أكثر من 50 دولةً من أنحاء العالم ويستهدف حضور أكثر من 700 معلم ومعلمة».