يجتمع البرلمان الأرمني اليوم (الثلاثاء) لانتخاب رئيس للوزراء في هذا البلد الواقع في جنوب القوقاز والذي تهزّه منذ ثلاثة أسابيع احتجاجات مناهضة للحكومة، مع مرشح واحد للمنصب هو زعيم المعارضة نيكول باشينيان.



ويتقدم نائب المعارضة والصحافي سابقاً باشينيان (42 عاماً) للمرة الثانية في ثمانية أيام أمام نظرائه لرئاسة الحكومة.



وفي الأول من مايو، فشل باشينيان في نيل غالبية في البرلمان الأرمني لانتخابه رئيسا للوزراء (53 صوتا)، علما أن الحزب الجمهوري الحاكم الذي يملك أكثرية نيابية (58 مقعدا من أصل 105)، صوّت ضده.



إلا أنه في اليوم التالي، أكد أنه تمكن من الحصول على ما يكفي من الأصوات لانتخابه مشيرا إلى أنه حصل على دعم جميع الكتل النيابية لانتخابه على رأس الحكومة.



ويتمتع رئيس الحكومة بصلاحيات واسعة في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة بعد إصلاح دستوري، فيما يمارس رئيس الجمهورية مهمات فخرية.



ومن المفترض أن يعقد البرلمان جلسة استثنائية الثلاثاء عند الساعة الثامنة صباحا بتوقيت غرينيتش.



ومساء الاثنين، صفق آلاف الأرمن لباشينيان في ساحة الجمهورية في يريفان، حيث قال «ليس هناك إلا مرشح واحد وهذا المرشح هو (مرشح) الشعب».



وفي حال يفشل باشينيان مرة ثانية في الوصول إلى رئاسة الحكومة، ستتفاقم الأزمة إذ انه سيتمّ حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.