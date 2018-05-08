اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية في الخليل، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل، واعتقلت كلا من: عبدالعزيز أبو سنينة، وجلال جمال حلمي يغمور، جبريل شاهر الأطرش، زكريا الجعبري، بعد تفتيش منازلهم.كما داهمت تلك القوات عدة أحياء بمدينة الخليل، وفتشت منزل ذوي الشهيد عامر أبو عيشة، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي «جورة بحلص»، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين الفلسطينيين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.