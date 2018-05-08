أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان تحطم مروحية عسكرية تابعة لها مساء أمس (الاثنين) بشكل عرضي في شرق سوريا ومقتل طيارَيها.وجاء في بيان الوزارة الذي أوردته وكالة «تاس» الروسية أن «مروحية روسية من طراز كا-52 تحطمت خلال رحلة روتينية في المناطق الواقعة في شرق الجمهورية العربية السورية. وقد قُتل الطياران».وأضاف البيان أن الحادثة «قد تكون ناتجة عن عطل فني» مشيرا إلى أن جثتي الطيارين انتشلهما فريق إنقاذ.وبهذه الحادثة ترتفع خسائر الجيش الروسي الرسمية منذ بدء تدخله في سورية إلى 88 قتيلا. لكن هذه الحصيلة لا تشمل الخسائر في صفوف المرتزقة الروس الذين يُشار إلى وجودهم في البلاد بشكل منتظم.وهذه الحادثة المميتة الثانية للجيش الروسي في سورية في أقل من أسبوع. ففي الثالث من مايو، تحطمت مقاتلة روسية في البحر المتوسط بعد إقلاعها من قاعدة حميميم الجوية في غرب سورية ما أدى إلى مقتل طياريها.وفي مارس، أدى تحطم طائرة نقل روسية عند الهبوط في قاعدة حميميم إلى مقتل 39 شخصا كانوا على متنها.