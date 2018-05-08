نفذ مفتشو مكتب العمل بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل 594 جولة ميدانية خلال الأسبوع الماضي على عدد من المنشآت المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية والاتصالات ومنافذ تأجير السيارات والشقق المفروشة والذهب والمجوهرات والمشاغل النسائية للتأكد من تطبيق قرارات التوطين.وأوضح مدير فرع الوزارة بحائل فريح العياد، أن الجولات الميدانية والحملات التفتيشية التي ضبطت عدداً من المخالفات تهدف إلى متابعة تنفيذ قرارات التوطين وضبط المخالفين بعد انتهاء المهلة التي منحتها الوزارة للمستثمرين في هذه القطاعات، مؤكداً حرص الوزارة على إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل وتوطين القطاعات الحيوية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، برفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.وأضاف أن مكتب العمل مستمر في الجولات الميدانية التفتيشية داعياً المجتمع في حائل إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين والمتسترين.