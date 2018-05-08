بحث وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح فرص تعزيز استثمارات الشركات اليابانية في المملكة، سواء في المشاريع القائمة، أو الفرص الواعدة لاستثمارات يابانية إضافية في المملكة، وسبل نقل المعرفة وتوطين التقنية في المملكة.وقال الفالح عبر حسابه في «تويتر»: «خلال زيارتي لليابان، التقيت بوزير الخارجية تارو كونو، ووزير الصناعة والتجارة هيروشيجي سيكو، وتناولنا خلال الاجتماعين الرؤية السعودية-اليابانية 2030، وسبل تطوير التعاون الإستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية».وأضاف: «كما اجتمعت مع عدد من قادة الشركات اليابانية بمن فيهم رئيس مجلس إدارة سوفت بنك، ورئيس شركة سوميتومو كيميكال، وقيادات شركة إيديموتسو، ورئيس شركة توراي الصناعية، ورئيس شركة تيجين، والرئيس التنفيذي لشركة SMBC، إضافة إلى عدد من قيادات شركة JXTG، وتناولت مع كل منهم فرص تعزيز استثمارات شركاتهم في المملكة، سواء في المشاريع القائمة، أو الفرص الواعدة لاستثمارات يابانية إضافية في المملكة، وسبل نقل المعرفة وتوطين التقنية في المملكة».