صور

صور

صور

لقي سائق قطار وراكبة مصرعهما وأصيب 14 راكبا آخرين بجروح في تصادم بين قطارين في مقاطعة بافاريا في جنوب ألمانيا مساء أمس (الاثنين)، كما أعلنت الشرطة الفدرالية الألمانية.وقالت شركة السكك الحديد الألمانية «دويتشيه بان» إن قطار ركاب إقليميا وآخر مخصصا لنقل البضائع اصطدما ببعضهما البعض في بافاريا على خط حديدي يربط بين إنغولشتات وأوغسبورغ على بعد مئات الأمتار من محطة آيخاخ، ما أسفر عن سقوط قتيلين.ونقلت وكالة «دي بي إيه» الألمانية للأنباء عن متحدث باسم الشركة أن القتيلين هما سائق قطار الركاب وراكبة، في حين لم يصب سائق قطار الشحن بأي أذى في الحادثة.ولم تأت الشركة في بيانها على ذكر أي معلومة تتعلق بملابسات الحادثة التي وقعت بينما كان القطاران يسيران على نفس الخط الحديدي قرابة الساعة 21:20 (20:20 ت.غ).