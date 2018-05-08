توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الثلاثاء)، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح نشطة وأتربة مثارة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، حائل، القصيم، حفر الباطن).كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة) وتبقى السماء صحوة إلى غائمة جزئياً على مناطق جنوب وجنوب غرب المملكة ويستمر الارتفاع في درجات الحرارة على شرق ووسط المملكة بينما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على شمال غرب المملكة.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية سرعة 25-45 كم/س على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقي بسرعة 20-40 كم/س على الجزئين الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.