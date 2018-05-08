أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، وجود مقاومة للتغيير والتحولات في الوزارة، معتبراً أن أي عملية تغيير يصاحبها مقاومة في جميع القطاعات والجهات وليس وزارة الشؤون البلدية فقط.وأوضح آل الشيخ خلال الجلسة الرئيسية في منتدى مكة الاقتصادي أمس الأول (الأحد) بجدة، مواجهته شد وجذب من مقاومي التغيير في الوزارة، قائلاً «عملية المقاومة خفت إلى حد كبير اليوم».وعن سؤال مدير الجلسة الإعلامي تركي الدخيل حول ما إذا سلّم جميع المقاومين أسلحتهم، أجاب «ليس جميعهم لكن معظمهم، ومازال هناك بعض الجيوب لكنها قليلة وسنتجاوزها قريباً»، لافتاً إلى أهمية إقناع الرافضين للتغيير بأن ذلك في مصلحة الوطن والمستثمر. وأشار إلى أن البعض يقاوم لأن لديهم أنظمة قائمة ويشعرون بصعوبة التخلي عنها.