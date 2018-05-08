استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، أمس (الإثنين) في مكتبه بقصر الحكم، رئيس مجلس إدارة جمعية ريادة الأعمال الدكتور أحمد الشميمري، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة.وأطلع الدكتور الشميمري الأمير فيصل بن بندر على أنشطة الجمعية للعام الماضي، والخطط المستقبلية لأنشطة الجمعية للعام القادم. وأشار إلى مبادرات الجمعية في مشروع «أرشدني»، الذي يهدف إلى إرشاد الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة ويوجه أنشطتهم الريادية نحو النجاح والاستمرارية ومشاركة الجمعية الإستراتيجية بحملة التوفير والادخار التي نظمتها اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمنطقة الرياض.واطلع أمير منطقة الرياض على تقرير مفصل عن أنشطة الجمعية، مؤكداً واجب تقديم المزيد من العطاء والمساهمة التطوعية العلمية في خدمة هذا الوطن. ‏