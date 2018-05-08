أكد أمير منطقة القصيم رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أهمية سرعة معالجة مشكلة تلوث مياه الشرب في بعض أحياء مدينة بريدة نتيجة تلوثها بمواد بترولية، ومعرفة أماكن تسرب التلوث والحد من انتشاره، والتأكيد على فاعلية منع حدوثه مرة أخرى، وتطبيق الإجراءات للحد من التأثيرات السلبية، لحماية المياه ومصادرها من أي تلوث.وشدد خلال ترؤسه أمس (الإثنين)، اجتماع اللجنة العليا للدفاع المدني بالمنطقة، على تطبيق الأنظمة والتعليمات ووسائل السلامة وأن يتم تطبيقها على منشآت إمارة المنطقة أولاً، منوها إلى أهمية قيام اللجنة بمهامها الموكلة إليها والتنسيق بين كافة الإدارات المعنية لتحقيق الحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما حث على تكثيف البرامج التوعوية والوقائية من مخاطر الأمطار والسيول.وجرى خلال الاجتماع استعراض تلوث المياه في بعض أحياء مدينة بريدة، وإحصاءات الأضرار التي نتجت عن الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة يوم الخميس 10 /8/ 1439، إذ استمع الأمير فيصل بن مشعل من قبل مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اللواء إبراهيم المجماج لشرح عن الأعمال والإجراءات التي قدمت لمواجهة أخطار الأمطار والسيول من خلال الخطط التي تم تطبيقها بالميدان.من جهته، أكد أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي لأمير المنطقة، أن العمل قائم على قدم وساق لمواجهة كافة الأضرار التي تواجه المواطنين من خلال تنفيذ وطرح عدد من المشاريع واستكمال جزء آخر منها، فيما وجه الأمير فيصل بن مشعل بتشكيل لجنة لتطبيق التعليمات في ما يخص المكائن ومواقع مصادر الطاقة الاحتياطية.وكان أمير منطقة القصيم شهد أمس الأول، حفلة جمعية العوق البصري الخيرية «مبصرون»، بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائها، وأطلق ست مبادرات قدمتها جمعية العوق البصري، وشهد توقيعها خمس اتفاقيات متنوعة مع جهات عدة.