دعا أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمين المنطقة المكلف المهندس شمام الشمري، لإزالة المعوقات وتصحيح جميع السلبيات وتعزيز الإيجابيات والرقي بمستوى الخدمات البلدية، وتقديم الخدمات البلدية لكل المواطنين بالشكل اللائق بوصفها مهمة محورية في تنمية المنطقة سكانياً وعمرانياً واقتصاديا.وشدد عليه أثناء استقباله أمس (الإثنين) بمناسبة تكليفه أمينا للمنطقة، بتطوير الخدمات البلدية في المنطقة من خلال رفع مستوى التخطيط الحضري وفق المعايير القياسية ووفق الاحتياجات وأولوياتها ومتابعة التنفيذ بشكل حثيث ودوري للتأكد من كفاءة الأداء وجودة العمل والمنجز.والتقى الأمير فيصل بن خالد، مدير عام التعليم بالمنطقة عبدالرحمن القريشي؛ الذي قدم تقريرا عن سير اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلاب وطالبات مدارس المنطقة، واطمأن على سير الاختبارات، مشددا على الحرص والاهتمام بتوفير الأجواء التي تساعد الطلاب والطالبات على تأدية اختباراتهم.واستقبل أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمين العام للجنة الوطنية الرئيسية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» فهد الراجح والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً، مطالبا أعضاء اللجنة بوضع أفكار جديدة تخدم السجناء وأسرهم.‏كما استقبل الأمير فيصل بن خالد، مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة النوري العنزي الذي قدم للسلام عليه بمناسبة تكليفه. وجرى مناقشة أعمال فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وما يقدم من خدمات وبرامج بمنطقة الحدود الشمالية والمحافظات التابعة لها.ووجه أمير الحدود الشمالية بتمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل، والعناية بالشباب كمحور رئيسي والمستهدف الأول في التنمية والتركيز على البرامج الخاصة بالشباب بمختلف المجالات.