تمكنت شرطة الجبيل من القبض على مواطنين أطلق أحدهما النار على ثلاثيني بسبب خلاف سابق بينهما.وحسب المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، تبلغ مركز العمليات الأمنية بدوريات الأمن في محافظة الجبيل أمس الأول من مواطن ثلاثيني عن تعرضه لإطلاق نار من قبل أحد الأشخاص وإصابته أسفل البطن، إثر خلاف سابق بينهما، وهروب مطلق النار باتجاه أحد الطرق الرئيسية، وعلى الفور تم تمرير معلومات الجاني والمركبة التي يستقلها لدوريات الأمن العاملة بالميدان، ورصدت المركبة وتم استيقافها وضبط قائدها ومرافقه، وتبين أنهما مواطنان أربعينيان عثر بحوزتهما على سلاح ناري تم ضبطه في حينه، فيما جرى إسعاف المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإيقاف المتهمين وإحالة أوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.